محمد الشلهوب يقترب من رقم الأسطورة

المواطن - مروة نبيل

محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يسير بخُطى ثابتة لكتابة اسمه في سجلات أكثر اللاعبين حصولًا على البطولات في جميع أنحاء العالم.

وتوج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ليرفع محمد الشلهوب رصيده إلى 31 بطولة متنوعة ما بين ألقاب محلية وقارية.

واقترب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب من رقم الأسطورة ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، حيث يملك 33 بطولة حصدها مع الفريق الكتالوني طوال مسيرته معه الممتدة لـ15 عامًا.

وانطلقت مسيرة محمد الشلهوب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عام 1998، ونجح في تحقيق العديد من البطولات معه، ومنها الدوري السعودي 7 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بالإضافة إلى السوبر السعودي مرتين.

وتوج محمد الشلهوب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدد من البطولات لمرة واحدة فقط، وهي؛ دوري أبطال آسيا، كأس السوبر المصري السعودي، كأس السوبر الآسيوي، البطولة العربية للأندية، كأس أبطال الكؤوس، كأس المؤسس السعودي.

وتواجد محمد الشلهوب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، ولكنه لم يُشارك أمام الاتحاد، إلا أنه تسلم كأس البطولة باعتباره قائد الفريق، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين والجماهير.

ويُمني محمد الشلهوب النفس بالمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات الموسم الرياضي الجديد، وقيادة الزعيم لحصد مزيد من البطولات، لزيادة رصيده من الألقاب والمنافسة على لقب الأكثر تتويجًا في العالم.