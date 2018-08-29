محمد الشلهوب يُجدد تعاقده مع الهلال لمدة عام

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة سامي الجابر، في تجديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب لمدة عام إضافي.

وأنهت إدارة الاحتراف بنادي الهلال كافة إجراءات تجديد عقد محمد الشلهوب قبل خوض الفريق لأولى مبارياته بالموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورًا للنجم محمد الشلهوب وسامي الجابر بعد تجديد التعاقد، وتمنى رئيس مجلس الإدارة التوفيق لقائد الفريق الأول، خاصة أنه يملك مسيرة حافلة بالإنجازات، ويُعد أحد أساطير الزعيم.

ومن جانبه، ثمن محمد الشلهوب تحفيز الجماهير، متمنيًا أن يُقدم مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ما يسعدهم في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قد أوصى بتجديد عقد محمد الشلهوب، بعد ما رصده من اللاعب خلال المعسكر الإعدادي.