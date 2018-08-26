محمد بن راشد: المسؤولون نوعان ولا تنجح الدول إلا إذا زاد الأول على الثاني

المواطن - الرياض

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحياة علمته أن المسوولين نوعان، النوع الأول هم مفاتيح الخير.

وتحدث الشيخ محمد بن راشد في تغريدات له عبر “تويتر” أن “مفاتيح الخير يحبون خدمة الناس.. سعادتهم في تسهيل حياة البشر.. وقيمتهم فيما يعطونه ويقدمونه.. وإنجازهم الحقيقي في تغيير الحياة للأفضل.. يفتحون الأبواب، ويقدمون الحلول.. ويسعون دائمًا لمنفعة الناس”.

أما النوع الثاني فأوضح نائب رئيس الإمارات أنهم “مغاليق للخير.. يصعّبون اليسير.. ويقلّلون الكثير.. ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة البشر أكثر مشقة.. سعادتهم في احتياج الناس لهم ووقوفهم بأبوابهم وعلى مكاتبهم”.

وبين أن الدول والحكومات لا تنجح إلا إذا زاد النوع الأول على الثاني.