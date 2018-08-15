محمد بن عبدالرحمن يقدم العزاء في وفاة والدة السور

المواطن - الرياض

قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، مساء أمس، واجب العزاء والمواساة لأسرة السور في وفاة والدتهم.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء الفقيدة من جانبهم عن شكرهم لأمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ذلك في ميزان حسناته.