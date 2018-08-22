محمد صلاح .. سوبر البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم المنتخب المصري والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، بشكل لافت للنظر في منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم وليس البريميرليج فقط.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى نجم المنتخب المصري والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح في منافسات الدوري الإنجليزي سواء الموسم الماضي أو الحالي.

وأشارت شبكة “أوبتا”، إلى أن محمد صلاح ساهم منذ بداية الموسم الماضي في تسجيل 44 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعدما أحرز 33 هدفًا وصنع 11 آخرين.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح يُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بـ11 هدفًا، أكثر من أي لاعب آخر خلال الفترة نفسها، ووصفت نجم نادي ليفربول بـ”السوبر”.

وبدأ محمد صلاح بشكل قوي للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وقاد الريدز لتحقيق فوزًا عريضًا على وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل نجم المنتخب المصري محمد صلاح تألقه في ثاني جولات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حصل على ركلة جزاء سددها جيمس ميلنر، قبل أن يصنع هدف نادي ليفربول الثاني الذي سجله ساديو ماني.