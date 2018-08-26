محمد صلاح .. عزف لحن التهديف ويُطارد الذهب الإنجليزي مجددًا

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم المصري محمد صلاح ، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في العودة من جديد للتهديف في مباراة ليفربول ضد برايتون، والتي أقيمت بالأمس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018- 2019.

ويذكر أن محمد صلاح سجل الهدف الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعدما كان سجل الهدف الأول له في البطولة بشباك نادي ويست هام يونايتد في مباراة كانت انتهت بفوز ليفربول برباعية دون رد.

ويأمل محمد صلاح في التتويج والفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، من أجل الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كما فعل في الموسم الماضي.

ويذكر أن نادي ليفربول، كان قرر الاحتفاظ بنجمه محمد صلاح والإبقاء عليه حيث مدد عقده لمدة خمس سنوات بعد عودة اللاعب من المشاركة مع المنتخب المصري ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

انضم محمد صلاح إلى صفوف نادي ليفربول في صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي بمقابل مادي قدره 34 مليون جنيه إسترليني.

سجل محمد صلاح هدفين مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث كان هدفه الأول في شباك منتخب روسيا في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

كما أحرز محمد صلاح هدفه الثاني في بطولة كأس العالم، وكان في شباك المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في مباراة انتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف.

وقيل: إن نادي ريال مدريد الإسباني كان قد اهتم بالتعاقد مع محمد صلاح قبل تمديد عقده مع ليفربول، كان الريدز رفض التفريط في النجم المصري والذي يُمثل قوة هجومية ضاربة للريدز مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

وكان فيرمينيو صنع هدف محمد صلاح الوحيد في مباراة برايتون في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

سبق للاعب محمد صلاح اللعب في صفوف نادي المقاولون العرب المصري، بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي، فيورنتينا الإيطالي ثم نادي روما وأخيرًا نادي ليفربول.