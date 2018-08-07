محمد صلاح عن الحضري: أسطورة جديدة تغادرنا

المواطن - مروة نبيل

وجَّه نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة إلى حارس المرمى المخضرم عصام الحضري بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم.. كل التوفيق للأسطورة الحضري في مستقبله”.

وأعلن حارس مرمى الإسماعيلي عصام الحضري صاحب الـ45 عامًا اعتزال اللعب الدولي مع الفراعنة، مساء الاثنين، بعد مباراة فريقه ضد بتروجيت في ثاني جولات الدوري المصري.

ولعب عصام الحضري في العديد من الأندية ومنها الأهلي، الزمالك والإسماعيلي بالدوري المصري، وكانت له تجربة احترافية قصيرة في سيون السويسري، واحترف في صفوف نادي التعاون قبل أن يعود إلى الإسماعيلي مُجددًا.

وتُوج عصام الحضري مع المنتخب المصري بأربعة ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وكان ضمن قائمة الفراعنة في نهائيات كأس العالم 2018، وشارك في مباراة السعودية التي انتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف.