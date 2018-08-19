محمد نور يلوم دياز

المواطن - مروة نبيل

انتقد محمد نور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد خسارة العميد أمام الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وأكد محمد نور أنه ليس ضد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ووجوده في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولكنه وجه إليه اللوم على إدارته لمباراة السوبر السعودي أمام الهلال.

وشدد محمد نور خلال تصريحاته على قناة الرياضية السعودية، على أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يُفترض أنه يعرف مفاتيح لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، باعتباره مدرب الزعيم السابق.

وأشار محمد نور إلى أن الجبهة اليُسرى في نادي الهلال كانت هي الخطر الأكبر خلال مباراة السوبر السعودي، وذلك على الرغم من أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يعلم مدى قوتها منذ أن كان مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الموسم الرياضي الماضي.

وأضاف محمد نور خلال تصريحاته التلفزيونية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اعتمد على تحركات كارلوس إدواردو المميزة خارج منطقة الجزاء، والمدرب الأرجنتيني رامون دياز يعرف ذلك جيدًا، إلا أنه لم يعمل على إيقاف خطورته.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف، يتوج الزعيم بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.