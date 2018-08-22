مخالفات بالجملة في محلات بيع المعسل والجراك بحفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

نفّذ فريق متكامل من اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بحفر الباطن حملة واسعة على محلات بيع المعسل والجراك والشيشة، حيث تم رصد عدد من المخالفات للاشتراطات الصحية والنظافة والتراخيص والعمالة بهذه المخالفات.

وصادرت اللجنة كميات من الجراك والمعسل والخلطات مجهولة المصدر مع ضبط مخالفات تطال صحة المستهلك، إضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأكدت أنه جرى تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المحلات التجارية التي ضبط بها المخالفات، مع اتخاذ تدابير احترازية للمتابعة الدورية وإغلاق المحلات التي تتكرر مخالفاتها ولم تصحح أوضاعها.