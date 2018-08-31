مخالفات صادمة في مطعم شهير بخميس مشيط!

المواطن - فهد القحطاني- خميس مشيط

لم يَدُرْ في الخلد تدني النظافة العامة وانبعاث الروائح الكريهة بداخل مطعم شهير يقدم الوجبات السريعة للمواطنين، رغم زرعهم الثقة في الجمهور، ولكن إهمال إدارته وعدم زيارة الرقابة الصحية للمطعم جعل العمالة يأمنون العقوبة فأساؤوا الأدب.

وأهملت العمالة سلامة وصحة الغذاء المقدم للمواطنين، حيث رصدت “المواطن” عدم لبس القفازات وقناع الرأس أثناء إعداد الطعام من قبل العمالة، وكذلك عدم نظافة وتعقيم أرضيات المطعم ووجود بقايا طعام متناثرة تساعد على نمو البكتيريا، كذالك انبعاث روائح كريهة من دورات المياه؛ لعدم وجود جهاز شفط الروائح مما ساعد في تلوث الهواء داخل المطعم.

وتضع “المواطن” هذه المخالفات بالصور أمام الجهات المعنية للتدخل، متمنية من إدارة المطعم ومن الرقابة الصحية متابعة الوضع والعمل على محاسبة العمالة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

