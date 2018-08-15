مخزونات الخام الأميركية ترتفع بشكل غير متوقع

المواطن - متابعة

أكد معهد البترول الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس إلى 410.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول: إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل، بحسب “رويترز”.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 199 ألف برميل يوميًّا.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته “رويترز” بتراجع قدره 583 ألف برميل.