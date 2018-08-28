مدافع الشرعية تدك تجمعات ميليشيا الحوثي غربي تعز

المواطن - واس

شن الجيش اليمني الوطني هجومًا مدفعيًّا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي ‏مدينة تعز.

وقال مصدر ميداني، في تصريح لموقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن القصف المدفعي ‏طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غربي مدينة تعز؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من ‏آلياتها القتالية.

ومن جانب آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش، والميليشيا الانقلابية في الخطوط ‏الأمامية لجبهة الضباب غربي المحافظة حيث تركزت المواجهات في منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحي وقرية ماتع، وامتدت إلى التبة ‏السوداء ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم.

وأفاد المصدر أن الميليشيا تكبدت خلال تلك المعارك خسائر بشرية في صفوفها.