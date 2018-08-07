مداهمة وكر لتصنيع الخمور يديره إثيوبيان ومصادرة 61 برميلاً بالجعرانة

مداهمة وكر لتصنيع الخمور يديره إثيوبيان ومصادرة 61 برميلاً بالجعرانة

2018/08/07
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1785
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

داهمت دوريات الأمن بمكة المكرمة، وكراً لتصنيع الخمور، يديره وافدان إثيوبيان على طريق الصهوة بالجعرانة.

وصادرت الدوريات 61 برميلاً كبيراً سعة 55 لتراً مليئة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى 90 قارورة كبيرة جاهزة للتوزيع.

وكانت إحدى دوريات رجال الأمن قد اشتبهت بأشخاص يخرجون من حوش مهجور واقع على طريق الصهوة بالجعرانة، وعند مداهمة الموقع اتضح أنه وكر لتصنيع الخمور، وتم العثور على وافدين منشغلين في إعداد الخمور.

وحُرر محضر بالواقعة وطلب مندوب هيئة الأمر بالمعروف ومندوب أمانة العاصمة المقدسة إتلاف المضبوطات، فيما تم تسليم الوافدين لمركز شرطة الشرائع لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :