مدرب أخضر الاحتياجات الخاصة يكشف أسرار التفوق على فرنسا

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، عبدالعزيز الخالد، عن أسرار التفوق على فرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018، المُقامة حاليًا في السويد.

وقال مدرب المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مباراة فرنسا اليوم: “كنا متوقعين الوصول لهذه المرحلة المتقدمة من البطولة والمنافسة على اللقب، عطفاً على العمل المبذول”.

وتابع عبدالعزيز الخالد تصريحاته قائلًا: “وصول منتخب فرنسا لدور الأربعة دليل على قوته في جميع الخطوط، لكن بفضل الله استطعنا أن نتخطى المنتخب الفرنسي ونصل للنهائي بجدارة واستحقاق”.

وأضاف عبدالعزيز الخالد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “تفوقنا على منتخب فرنسا بالإعداد الذي يسبق البطولة والجاهزية التامة، إضافة إلى انضباطية اللاعبين والتزامهم بجميع التعليمات”.

واختتم مدرب المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، تصريحاته قائلًا: “سنواجه منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، لكن لاعبينا قادرون على أن يكونوا بالموعد، وأن يحضروا بمستواهم الفني المعهود ويعودوا للوطن حاملين لقب البطولة”.

وفاز المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف على فرنسا، وسيواجه الأرجنتين في نهائي مونديال السويد 2018، يوم السبت المقبل، الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري.