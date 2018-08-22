مدرب الأهلي السابق يقود فرنسفاروش المجري

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي فرنسفاروش المجري، اليوم الأربعاء، عن تعيين المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، مديرًا فنيًّا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للألماني توماس دول.

وقال مدرب النادي الأهلي السابق، ريبروف خلال تصريحاته لموقع النادي المجري الرسمي: “في كل فريق عملت فيه يكون هدفي احتلال المركز الأول والنجاح في البطولات الدولية، ولن يختلف الأمر في فرنسفاروش”.

وعمل سيرجي ريبروف كمدرب لفريق دينامو كيف خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وقاده لتحقيق الدوري الأوكراني مرتين، بالإضافة إلى التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد سيرجي ريبروف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل أن تتم إقالته في شهر أبريل الماضي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلف نادي الهلال.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرنسفاروش جدول ترتيب الدوري المجري بعد 5 جولات على انطلاقه، فيما أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الثاني.