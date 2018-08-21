مدرب النجوم يؤكد: النادي مُقبل على كارثة حقيقية

المواطن - مروة نبيل

ناشد المدير الفني للفريق الأول بنادي النجوم، حمود الصيعري، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، بإنقاذ النادي.

وأكد مدرب نادي النجوم أنه رغم الجهود الذاتية في الوقت الحالي، إلا أن النادي مُقبل على كارثة حقيقية، إما بعدم التمكن من تسجيل لاعبيه ودفع الرواتب القديمة والمقدمات الجديدة أو عدم وجود ميزانية لبداية الموسم وتسيير أمور الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف مدرب نادي النجوم قائلًا: “ورغم كل ما يُبذل من الإدارة ومحاولة اقتراض مبالغ مالية بسيطة وتسير الأمور، إلا أن الوضع يحتاج مبالغ مالية أكبر، الأمر يحتاج وقفة كبيرة وإحساس بالمسؤولية، وإلا سوف تصبح الأمور معقدة جدًّا”.

واختتم حمود الصيعري تصريحاته عبر حساب نادي النجوم الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “ولا أعلم لماذا الكل تخلى عن هذا النادي في الفترة الحالية، وأخشى أن يكون الوضع القادم صعب في ظل الوضع المالي الذي يُعاني منه النجوم”.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم هو النادي الوحيد من فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، الذي يُقيم معسكرًا داخليًّا في الرياض؛ بسبب الظروف المادية الصعبة التي يمر بها.