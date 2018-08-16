مدرس يتبرع بكليته لطالب بسبب ابنه

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

حصل الطفل كادن كوببك على فرصة جديدة للحياة، بعد أن تبرع مُدرسه بإحدى كليتيه لعلاجه من مشكلة خطيرة كانت قد ألمت بالطفل عندما كان عمره عامين فقط.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كوباك الذي تم تشخيص حالته بمرض كلوي نادر يستدعي عملية نقل كلية منذ أن كان في الثانية من عمره.

وجاءت أول عملية زراعة للكلى له عندما كان في الخامسة من عمره بعد أن تبرع والده، ولكن بعد أن رفض جسد كادن العضو خلال أقل من أسبوع، تم الاعتماد على غسيل الكلى لفترة زادت عن 6 سنوات.

وببلوغ كوباك 12 عاماً، تدهورت حالته إلى درجة أن الأطباء أخبروا عائلته أنه يحتاج إلى عملية زرع كلية أخرى، ولكن هذه المرة من متبرع حي.

وقد حذر الأطباء من صعوبة العثور على تطابق متوافق بين الكلى وأنسجة جسم كوباك، وذلك لتفادي المشكلة التي ظهرت خلال عملية زراعة الكلى الأولى للطفل.

وأخيراً وجد الأطباء ضالتهم في كلية أحد المدرسين في أكاديمية غريس كريستيان، وهو يدعى ويليام ويلكينسون، وهو مدرس التكنولوجيا للطالب كوباك.

وقال ويلكينسون: “شعرت بدوافع داخلية كبيرة لتبرع بالكلى إلى كوباك، خاصة وأن ابني تعرض لنفس المرض وعمره عامان فقط”.

وقرر المدرس، البالغ من العمر 44 عاماً، الخضوع للفحص، وعندما وجد أنه متوافق مع أنسجة الطفل، قال إنه متحمس للغاية لأنه سوف ينقذ حياته.