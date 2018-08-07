مدفعجية لندن يخططون لإنقاذ نجم برشلونة الغاضب

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إنجليزية: إن نادي أرسنال الإنجليزي لا يزال مهتمًّا وبقوة بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح نادي برشلونة الإسباني.

وسيتجه عثمان ديمبيلي للموافقة على الرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال لأرسنال، خاصة أن اللاعب الفرنسي عانى بسبب عدم التواجد بشكل منتظم مع النادي الكتالوني خلال الموسم الماضي.

ويرغب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأرسنال، في ضم ديمبيلي للاستفادة من سرعاته وقدراته الهجومية والتي ستفيد كلًّا من الفرنسي ألكسندر لاكازيت والجابوني بيير أوباميانج مهاجمي أرسنال خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أنه بعد تعاقد برشلونة مع اللاعب البرازيلي مالكوم، أصبحت فرص مشاركة عثمان ديمبيلي بشكل أساسي مع البارسا في الموسم الجديد صعبة للغاية.

وكان عثمان ديمبيلي تواجد مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث فاز المنتخب الفرنسي على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.

وكان عثمان ديمبيلي انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2017، مقابل 150 مليون يورو قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيوافق عثمان ديمبيلي وبقوة على الانتقال لنادي أرسنال، للتواجد مع صديقه بيير أوباميانج، حيث سبق للثنائي اللعب في صفوف نادي بوروسيا دورتموند.

وكان نادي أرسنال تعاقد مع اللاعب السويسري ستيفان ليشتنستاينر كصفقة انتقال حر من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.