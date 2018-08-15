مدفعية الشرعية تدك مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف

المواطن - واس

شنت وحدات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية مكثفة طالت مواقع ميليشيات الحوثي في ‏جبهة المصلوب في الغرب من محافظة الجوف.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن القصف ‏المدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا في منطقة القردة بجبهة المصلوب، أسفر عن ‏سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وطبقًا للمصدر فإن الميليشيا تعمل على حشد عناصرها في المنطقة في محاولة منها لاستعادة ‏مناطق خسرتها سابقًا.‏

وفي جبهة صرواح على الغرب من محافظة مأرب، لقي 9 من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية مصرعهم في معارك مع عناصر من ‏الجيش اليمني.‏

وأضاف المصدر في تصريح، أن اشتباكات عنيفة دارت بين ‏الجانبين وسقط خلالها عدد من ‏عناصر ميليشيا الحوثي ‏قتلى لا تزال جثث سبعة منهم على مقربة من مواقع ‏الجيش.‏