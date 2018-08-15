مدفعية الشرعية تدك مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف

شنت وحدات من الجيش اليمني، هجمات مدفعية مكثفة طالت مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة المصلوب في الغرب من محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن القصف المدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا في منطقة القردة بجبهة المصلوب، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وطبقًا للمصدر فإن الميليشيا تعمل على حشد عناصرها في المنطقة في محاولة منها لاستعادة مناطق خسرتها سابقًا.
وفي جبهة صرواح على الغرب من محافظة مأرب، لقي 9 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في معارك مع عناصر من الجيش اليمني.
وأضاف المصدر في تصريح، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين وسقط خلالها عدد من عناصر ميليشيا الحوثي قتلى لا تزال جثث سبعة منهم على مقربة من مواقع الجيش.