مدني القصيم يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج في بريدة

المواطن - واس

أكملت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن المسافرين على الطرق البرية التي تمر بالمنطقة، حيث تم استحداث فرق موسمية تقدم خدماتها لضيوف الرحمن من إطفاء وإنقاذ وبرامج مختلفة من التوعية .

وأوضح مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء ابراهيم بن محمد المجماج أن الدفاع المدني بالمنطقة يتشرف سنوياً بالمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام الذين يمرون بالمنطقة عبر الطرق البرية من خلال اعتماد مركزين للدفاع المدني على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مبيناً أن الموقع الأول يقع بمدينة الحجاج ببريدة ويخدم المسافرين على طريق الرياض القصيم المدينة المنورة، في حين يقع الموقع الثاني على طريق القصيم المدنية المنورة باتجاه مكة المكرمة.

وأفاد اللواء المجماج أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل ضمن منظومة متكاملة بالمنطقة تبذل كل ما تستطيع لخدمة ضيوف الرحمن مستنيرين بتوجيهات قادتنا الذين نذروا أنفسهم لخدمة قاصدي بيت الله من حجاج ومعتمرين، مشيداً بدور الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ونائبه.