مدني جازان يحذر من الاقتراب للأودية ومواقع جريان السيول

المواطن - واس

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، من مخاطر الأمطار والسيول بعد الأمطار المتفرقة التي شهدتها محافظات المنطقة منذ عدة أيام، وتوافر المعلومات حول استمرار التقلبات الجوية.

ودعا نائب المتحدث الاعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، المواطنين والمقيمين بالمنطقة لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة والاقتراب من بطون الأودية خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تقلبات جوية، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية وخاصة أثناء جريانها, منبهاً إلى أن هناك بعض الأودية تجري بها السيول في وقت سريع وبشكل مباغت، متمنياً السلامة للجميع.