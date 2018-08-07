مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل بجوازات منفذ جديدة عرعر

المواطن - عرعر

تفقد مدير عام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يرافقه قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل، اليوم الثلاثاء، جوازات منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية؛ وذلك للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن.



وكان في استقبالهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية العميد ثاني بن خليفة العنزي ووقف اللواء اليحيى ومرافقيه خلال الجولة التفقدية على إجراءات استقبال الحجاج وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، واطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى العاملين بالمنفذ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم.