مدينة الحجاج في السيح تودع ضيوف الرحمن العائدين إلى الخليج

المواطن - واس

‏استقبلت مدينة الحجاج في مدينة السيح، اليوم، أفواجًا من الحجاج العائدين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن مّن الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة.

‏وتضم مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح عددًا من فروع الإدارات الخدمية التي تقدم العديد من الخدمات، وسط استعدادات عالية وجاهزية من الجهات المعنية بخدمة الحجاج، حيث تعمل الإدارات الخدمية التابعة لبلدية الخرج على تسخير طاقاتها وإمكانياتها وتقديم مختلف الخدمات، إضافة لتهيئة مقرات الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ومن ضمنها وزارة الصحة التي جهزت مركزًا صحيًّا متكاملًا يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية مدعمًا بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة، بجانب مشاركة عدد من الجهات الأمنية ذات العلاقة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما يشارك كشافة إدارة تعليم الخرج في تقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات.