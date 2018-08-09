مذبحة في العراق.. 1071 مذكّرة توقيف لمسؤولين بينهم 9 وزراء

المواطن - متابعة

أقال رئيس وزراء العراق حيدر العبادي اليوم مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء بسبب أزمة التقنين في البلاد، فيما تحدثت هيئة النزاهة عن ألف مذكّرة توقيف لمسؤولين، بينهم 9 وزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، إنه “استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية”.

ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو 10 أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عقب 3 أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

ومن جهة أخرى أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي اليوم الخميس، أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم أدّت لإصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمر قبض نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدرت بحقِّهم أوامرُ قبض بلغ تسعة”.

كما أشارت اللّجنة إلى صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين”.

وبحسب قناة “السومرية” العراقية فقد تمت إحالة مدير عام العقود والاستثمارات في وزارة الكهرباء رعد قاسم إلى هيئة النزاهة.