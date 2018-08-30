مرابط يمنح النصر فوزًا قاتلًا على حساب أُحد

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة النصر وأُحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الوقت القاتل.

وبدأت مباراة النصر وأُحد بشكل سريع للغاية، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق يحيى الشهري، وبعد مرور دقيقتين فقط سجل تيكو أدولف هدف التعادل.

وحاول لاعبو الفريقين البحث عن هدف التقدم، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل، لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر وأُحد بالتعادل الإيجابي.

واستمر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الضغط على لاعبي أُحد، أملًا في إحراز هدف التقدم، ونجح البديل نور الدين مرابط في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح العالمي أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.