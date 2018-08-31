مراقبة الأسعار والحد من الاستغلال مع بداية الدراسة في العلا

مراقبة الأسعار والحد من الاستغلال مع بداية الدراسة في العلا

2018/08/31
الساعة 11:37 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_العلا

وجه محافظ العلا مبارك المورقي؛ الجهات ذات العلاقة بمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الاستغلال ومراقبة جودة المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى المكتبات ومحلات اللوازم الدراسية؛ وذلك بمناسبة العام الدراسي ١٤٣٩ -١٤٤٠هـ، وذلك بناء على أوامر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة.

وتمنى محافظ العلا مبارك المورقي لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد.

 


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