مراقبة الأسعار والحد من الاستغلال مع بداية الدراسة في العلا

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_العلا

وجه محافظ العلا مبارك المورقي؛ الجهات ذات العلاقة بمراقبة الأسعار والحد من ظاهرة الاستغلال ومراقبة جودة المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى المكتبات ومحلات اللوازم الدراسية؛ وذلك بمناسبة العام الدراسي ١٤٣٩ -١٤٤٠هـ، وذلك بناء على أوامر صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة.

وتمنى محافظ العلا مبارك المورقي لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح مع بداية العام الدراسي الجديد.