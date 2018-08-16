مركز أداء يبدأ عمليات قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية

المواطن - مكة المكرمة

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” إحدى أهم وأبرز رحلات القياس، المتمثلة في قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام ، وذلك لمواكبة جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات أدائهم لفريضة الحج، واستكمالاً للخطط والبرامج التي يعزز من خلالها المركز دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية للمستفيدين وتطويرها من خلال قياس جودتها ورضا المستفيدين عنها.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” المهندس حسام الدين بن صالح المدني، أن عمليات قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم تأتي في سياق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لدعم كل ما من شأنه تحقيق الراحة لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء فريضة الحج لهم.

وبين أن عمليات القياس تهدف لتقديم تقارير من واقع تقييم ضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام، ومدى رضاهم عنها، التي من شأنها أن تدعم الأجهزة لرفع كفاءتها وتعزيز خدماتها المقدمة خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم يتمحور حول أربع مراحل أساسية، تشمل جميع الخدمات التي يحصل عليها الحاج لأداء فريضة الحج، التي تتضمن المراحل الأساسية من الحصول على تأشيرة أو تصريح للحج سواءً للمستفيدين من حجاج الداخل والخارج، وتجربة السفر إلى مكة المكرمة والمغادرة منها والتنقل والخدمات المساندة في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى زيارة الحاج للمسجد النبوي والخدمات المساندة المقدمة في المدينة المنورة ، وصولاً إلى مغادرة حجاج الداخل والخارج مع انتهاء موسم الحج.

وأضاف المهندس المدني أن لدى المركز (4) أدوات لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية كالاستبيانات المعتمدة على التواصل مع المستفيدين بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمراحل استفادتهم من الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وأداة “المتسوق الخفي” المعتمدة على الزيارة السرية لمراكز الخدمة الحكومية، وتطبيق “وطني” الذي تم تدشينه مؤخراً، ويعد منصة تفاعلية تُمكّن من الوصول لشريحة أكبر من المستفيدين، بالإضافة إلى “مجموعات التركيز” التي تعتمد على عقد حلقات نقاش متخصصة لقياس تجربة رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، والتعرف على تطلعاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم في المستقبل.