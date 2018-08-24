مركز إثراء .. 4 رسائل أساسية و5 نقاط توضح تفاصيل بنائه

المواطن - الظهران

احتل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي- إثراء- مكانة متقدمة في قائمة مجلة تايم الأولى لأعظم 100 مكان للزيارة في العالم.

ويعدّ مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي دُشّن بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ديسمبر عام 2016م، صرحًا للتواصل الثقافي والحضاري مع العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في التحوّل لمجتمع المعرفة.

الرسائل الأساسية للمركز:

– إثراء هي مبادرة مواطنة مؤسّسية لأرامكو السعودية.

– باعتباره منبرًا إبداعيًّا وثقافيًّا، يهدف إثراء إلى إلهام روّاده من المملكة وأنحاء العالم في مجالات الإبداع والمعرفة والابتكار من خلال برامجنا ومبادراتنا المحفزة على المشاركة والتعاون.

– تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، يهدف إثراء إلى دعم مسيرة المملكة وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة.

– شيّدت أرامكو السعودية إثراء كمبادرة وطنية تكمن قيمتها الفعلية في برامج ومبادرات المركز التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

متى بُني المركز؟

– أعلن عن المشروع في شهر مايو عام 2008 خلال احتفال أرامكو السعودية بمرور 75 عام، وبتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بوضع الحجر الأساس للمشروع.

– بدأ العمل الإنشائي في منتصف عام 2010.

– دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المركز في ديسمبر عام 2016.

– تصميم وتشييد المركز عملية معقدة ودقيقة تشمل أساليب إبداعية في البناء وتقنيات الإنشاء.

– المشروعات المماثلة تستغرق ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة لاستكمال البناء.