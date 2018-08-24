مركز العمليات الأمنية 911 .. قوى بشرية لخدمة الإنسان في مكة

المواطن - أحمد المسعود - مكة المكرمة

قوة بشرية وقوة تقنية وتكنولوجية، هذا ما يعمل عليه مركز العمليات الأمنية 911 الموحدة بمنطقة مكة المكرمة والذي يخدم ويغطي 17 محافظة لخدمة الإنسان بقوى بشرية مؤهلة ومخصصة من الفتيات والشباب بدرجات البكالوريوس والماجستير، يتحدثون بلغات عالمية تتصدرها الإنجليزية والفرنسية والأوردو والإندونيسية.

ووثقت عدسة “المواطن“، القدرات العالية التي يتمتع بها مركز العمليات الأمنية 911، من جوانب دقة الإنجاز والعمل على مدار الساعة، بمعدلات قياسية وبأداء مرتفع الوتيرة بتلقي 80 ألف اتصال يوميًّا، تتنوع من جوانب إنسانية واستفسارات وجوانب طبية وإسعافية وبلاغات أمنية يتم التعامل معها بكل احترافية عالية.

كاميرات عالية الدقة:

وتغطي الكاميرات الخاصة بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بدقتها العالية في محافظات منطقة مكة المكرمة وخصوصًا في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وتعرض من خلال شاشات HD في غاية الوضوح، لرصد الكثافة البشرية والمرورية والحركة الأمنية بشكل عام وتوثيق الملاحظات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من جهات الاختصاص بالتعامل اللحظي.

قوة الجهات المساندة لـ911:

وما يميز مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة في مساندة الجهات الخدمية الأخرى، إذ تطلب وجودها لدعم العمل الأمني المتكامل، ومن هذه الجهات المساندة لـ911، الهلال الأحمر، وزارة الصحة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، الأمانات، ووزارة الحج، والأرصاد وحماية البيئة.

منظومة متكاملة على مستوى مناطق المملكة:

ومن المتوقع في القريب اكتمال منظومة جديدة وإضافية للمركز الوطني للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية 911 بعدد من المراكز الأخرى ستكون في العاصمة الرياض، ومنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة.