مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا للتدريب المهني في ريف حلب

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا للتدريب المهني في ريف حلب

2018/08/20
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا في ريف حلب الشمالي، يستهدف الشباب والمرأة، ويقديم خدمات التدريب المهني في مجالات الخياطة و دروس الحاسب الآلي وتدريب اللغة الإنجليزية، وصيانة الجوالات، ويستهدف المشروع 29,988 مستفيدًا.
ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء السوريين للتخفيف مِن معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.

 


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