مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات الصحية والغذائية لنازحي الحديدة

المواطن - واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقره في الرياض اليوم برنامجين تنفيذيين مع مؤسسة طيبة للتنمية لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمياه والإصحاح البيئي لنازحي محافظة الحديدة.

ووقع العقدين مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز .

وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي إن البرنامجين الموقعين اليوم يأتيان استمرارا للبرامج الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين لتقديم الخدمات الصحية والتغذوية والمياه والإصحاح البيئي للأشقاء اليمنيين داخل اليمن.

وأضاف المعلم أنه سيجري من خلال هذين البرنامجين تقديم الرعاية الطبية والتغذوية من خلال العيادات الطبية التغذوية المتنقلة، بالإضافة إلى تأمين المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي من خلال برنامج المياه والإصحاح البيئي لنازحي محافظة الحديدة وفق المعايير الدولية بإجمالي مبلغ وقدره ( 737.487.60 ) مليون دولار أمريكي، مبينا أن المركز يحرص على توفير الخدمات الأساسية لنازحي الحديدة في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وتقديم الخدمات الضرورية والمحافظة على حياتهم بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة ولحين عودتهم إلى بيوتهم سالمين بإذن الله.

وأكد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي من جانبه استمرار مشاريع المركز في محافظة الحديدة لتشمل كل مجالات الاحتياج الإنساني.

وأشاد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن أحمد خرد بالدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأبناء الشعب اليمني في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى أنه سيستفيد من مشروع العيادات الطبية التغذوية المتنقلة ومشروع الإصحاح البيئي والإمداد المائي 3500 مستفيد لكل مشروع من النازحين في محافظة الحديدة.