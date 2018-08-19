مرور عرفات جاهز لضمان انسيابية حركة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

أكدت قيادة المرور بمشعر عرفات، جاهزية كوادرها وآلياتها لتنفيذ خطتها المرورية في أرجاء المشعر مع بدء توافد قوافل ضيوف الرحمن، وسط منظومة أمنية تسهم في انسيابية الحركة وسلامة جموع الحجيج.

وأوضح قائد مرور عرفات، العميد عبدالله المحترش، أن الخطة المرورية تشمل جميع المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين في أرجاء المشعر في الاتجاه القادم من مشعر مزدلفة، إلى جانب المداخل المؤدية لمشعر عرفات “مدخل جامعة أم القرى، ومدخل كبري الحج للسيارات الصغيرة، ومدخل طريق 54”.

وبين أن محاور خطوط السير لهذا الموسم تشمل طريق الطائف كمحور رئيسي لدخول الحجاج لمشعر عرفات، إضافة إلى طرق “26، و38، و44، و56” الطولية وجميعها تستقبل الحجاج القادمين من مشعر مزدلفة.

ولفت قائد مرور عرفات، إلى أنه تم تدريب العاملين على خطة السير على أرض الواقع في جميع المحاور والميادين والمواقف المخصصة الحافلات.

وأشار العميد المحترش إلى المحاور لهذا العام، وهي طريق الطائف وهو محور رئيسي لدخول الحجاج لمشعر عرفات، وطريق 26، وطريق 38، وطريق 44، وطريق 56، لافتًا إلى أن جميع هذه الطرق الطولية جميعها تستقبل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر عرفات.