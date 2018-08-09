مريام فارس .. هل أصابها سرطان الدم؟ هنا القصة كاملة

المواطن - سعد البحيري

تناقل عدد من المغردين نبأ مرض الفنانة مريام فارس بمرض السرطان فيما توالت الدعوات لها بالشفاء العاجل.

وما أثار الرعب في قلوب عشاق وجمهور مريام فارس ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أمس من حديث الفنانة إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وتعافيها منه في وقت قصير.

وتحدثت إليسا عن خضوعها للعلاج بالكيماوي ومعاناتها مع الألم حتى كتب الله لها الشفاء.

ولم يصدر أي نفي أو تأكيد من حسابات مريام فارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابتها بمرض سرطان الدم.

وكانت آخر تغريدة من حساب مريام فارس على تويتر يوم 6 أغسطس الجاري وشاركتها من لندن مع تعليق يؤكد أنها تستمتع بالأجواء في العاصمة البريطانية.

والمعروف أن مريام فارس هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية ولِدَت في 3 من مايو 1983 في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان.

والد مريام فارس يعمل في تصميم الذهب والمجوهرات وقد صمم لها أظافر من ذهب اشتهرت بها في بداياتها، ووالدتها تدعى سهام تعمل في تصميم الأزياء وصممت لها العديد من الأزياء أهمها ما ارتدته في كليب لا تسألني.

كانت بداية مريام فارس الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ سن 5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان وحازت على الجائزة الأولى.

درست مريام فارس في معهد الموسيقى الوطني “الكونسرفاتوار” لمدة أربع سنوات، وشاركت في سن السادسة عشرة في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية. وبعد ذلك شاركت في استوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية.

بدأ المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس بعد أن قامت شركة ميوزيك ماستر بإنتاج‏ أول ألبوم لها بعنوان “أنا والشوق” عام 2003، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما “أنا والشوق” و”لا تسألني”.

وفي عام 2005 أطلقت ميريام فارس ألبومها الثاني الذي حمل عنوان “ناديني”، ثم ألبوم ” بتقول إيه ” عام 2008، ثم خاضت ميريام تجربة التمثيل من خلال أداء الدور الرئيسي في الفيلم الغنائي اللبناني “سيلينا” عام 2009 وبعدها توالت قصة نجاحها.