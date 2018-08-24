مزيج برنت يتجاوز 75.19 دولار للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأمريكية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 46 سنتًا، أو ما يعادل 0.6 بالمائة، عن التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7 بالمائة هذا الأسبوع.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتًا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة. ويتجه الخام الأمريكي إلى الارتفاع 3.7 بالمائة هذا الأسبوع.