مسؤول حكومي إيراني يحذر الملالي من تسونامي الفقر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أصدر أحد رؤساء البلديات في العاصمة الإيرانية طهران تحذيراً صارخاً بشأن المشاكل الاقتصادية الإيرانية، مؤكدًا أن البلاد تعيش “تسونامي” من الفقر يؤثر على المجتمع.

وقالت وسائل إعلام حكومية إيرانية: إن رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني زعيم بلدية طهران، وهو الابن الأكبر للرئيس الإيراني الراحل آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، أدلى بهذا التصريح في خطاب الثلاثاء حول الحكم الحضري في العاصمة، وذلك بحسب ما جاء في شبكة ذا فويس أوف أميركا.

وقال إن إيران تواجه أزمة في الأشهر المقبلة بالوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على البلاد، وهي خطوة قد تزيد من إضعاف العملة الإيرانية، وتزيد من تكلفة الواردات، وتزيد التضخم وتقلل من القوة الشرائية للسكان.

ونُقل عن رفسنجانى قوله “إن الفقر اليوم يؤثر على المجتمع مثل التسونامي”، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية رسالة تحذيرية من الشعب لنظام الملالي تنذر بخطورة واضحة على مستوى الأوضاع الاقتصادية.

وفرضت واشنطن عقوبات على المعاملات المالية المقومة بالدولار الأميركي وقطاع السيارات وشراء الطائرات التجارية والمعادن، بما في ذلك الذهب، وذلك في محاولة للضغط على طهران للتوصل إلى اتفاقية جديدة لإنهاء طموحاتها النووية.

ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبات الأميركية الأقوى والتي تستهدف قطاع النفط الإيراني والبنك المركزي في نوفمبر، وهو ما سيضع قيودًا واضحة على إيران في طريقها للحصول على أسلحة نووية.