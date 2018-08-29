مسؤول شركة انتجرال: لن يكون هناك بث تلفزيوني مجاني

مسؤول شركة انتجرال: لن يكون هناك بث تلفزيوني مجاني

2018/08/29
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في جدة، أعلن حمود الرميان مسؤول شركة “انتجرال” التابعة لـ STC المالك لحقوق النقل التلفزيوني والرقمي للمسابقات السعودية،أن البث المجاني لمسابقات كرة القدم السعودية سيكون عبر تطبيق دوري بلس ، نافياً وجود أي بث تلفزيوني مجاني في الفترة القادمة .

وأعلن الرميان عن قيمة الإشتراك في باقات دوري بلس التلفزيونية والتي ستبلغ 528 ريالاً سنوياً .

ويشهد الشارع الرياضي إحتقاناً جماهيرياً بسبب عدم مجانية النقل التلفزيوني كما عهده الجمهور السعودي في السنوات الماضية .


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