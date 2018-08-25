مسؤول يمني: انتصارات الجيش بمختلف الجبهات بدعم ومساندة التحالف العربي

المواطن - واس

ثمّن محافظ محافظة البيضاء اليمنية، اللواء الركن ناصر الخضر السوادي، دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات.

وأشاد، خلال زيارة قام بها إلى جبهة الملاجم بالمحافظة ذاته، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، بـ”الانتصارات التي يحققها عناصر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وما يقدمونه من تضحيات لتحرير المحافظة وكل الوطن من الميليشيات الحوثية الانقلابية التابعة لإيران”.