مساعد الدوسري ليس الأول.. سعودي آخر توج بكأس العالم للألعاب الإلكترونية

المواطن - مروة نبيل

مساعد الدوسري نجح في حصد لقب كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018، بعد تألقه اللافت في منافسات البطولة العالمية.

وتفوق السعودي مساعد الدوسري على اللاعب البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018، بنتيجة 4/0 في مجموع المباراتين.

ووصل مساعد الدوسري إلى المرحلة النهائية لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية FIFA eWorldCup 2018، بصحبة 31 لاعبًا، من أصل 20 مليون شخص شارك في التصفيات، لينجح في إهداء السعودية لقبها الثاني في هذه المسابقة.

وحصد مساعد الدوسري بعد تتويجه بلقب FIFA eWorldCup، على كأس البطولة الذهبية والجائزة المالية الكبرى التي تُقدر بـ250 ألف دولار، بالإضافة إلى الحصول على تذاكر لحضور حفل جوائز TheBest، ومقابلة النجوم، يوم 24 من شهر سبتمبر المقبل.

وسبق أن حصل اللاعب السعودي عبد العزيز الشهري على لقب بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيفا 2015، التي أُقيمت في ألمانيا، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي جوليان دسونفيل بنتيجة 3/0، عقب ظهوره بمستوى مميز في المسابقة منذ التصفيات.

وحصل عبد العزيز الشهري بطل كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيفا 2015، على جائزة مالية تُقدر بـ20 ألف دولار، وتسلم شهادة خاصة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال توزيع جوائز فيفا لأفضل لاعب في العالم، الذي أُقيم في سويسرا.