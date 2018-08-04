مساعد الدوسري يُتوج بـ كأس العالم فيفا إكس بوكس

مساعد الدوسري يُتوج بـ كأس العالم فيفا إكس بوكس

2018/08/04
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تُوج اللاعب السعودي مساعد الدوسري ببطولة كأس العالم “فيفا إكس بوكس” اليوم.

واتجهت الجماهير الرياضية السعودية لتوجيه الثناء والتهنئة للاعب مساعد الدوسري بعد حصده بطولة كأس العالم للإكس بوكس.

يذكر أن الإكس بوكس هي لعبة تكنولوجية تُشبه ألعاب PLAY STATION.

وحرص الحساب الرسمي لاتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية على “تويتر” على تهنئة مساعد الدوسري بعد حسم اللقب لصالحه.


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