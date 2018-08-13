مستشفى الملك سلمان بالرياض: لا تغير في مواعيد العيادات ومركز السكري

المواطن - الرياض

أكدت العيادات الخارجية ومركز السكر، أن مواعيد مراجعي العيادات الخارجية ومركز السكري المقررة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3، 4/ 12/ 1439 لن تتأثر بشأن تقديم موعد الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، وستكون تلك المواعيد في موعدها المحدد مسبقًا حسب بطاقة الموعد.

وأوضح أن المواعيد العيادات الخارجية ومركز السكري للمراجعين لم يطرأ عليها تغيير، وأن العمليات الجراحية ستُجرى في موعدها المحدد.