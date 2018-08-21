مستشفى النور يعالج حاجاً مصرياً تعرض لكسر.. ويُمكّنه من أداء المناسك

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تعرَّض حاج مصري يبلغ من العمر ٧٠ سنة لكسر متفتت بأعلى عظمة الفخذ الأيمن، وتم تثبيته جراحياً بواسطة مسمار ديناميكي وشريحة وأربعة مسامير.

وبيَّنت الأشعة بعد الكسر أن الكسر مثبت بشكل ممتاز، وذلك خلال ٢٤ ساعة من حدوث الكسر تطبيقاً للمبادئ العالمية لتثبيت مثل هذه الكسور، وتم تحريك المريض خارج السرير من اليوم التالي للعملية.

ويستطيع المريض التحرك بواسطة وسائل مساعدة كالعكاز الإبطي لمدة أسبوعين، وبعدها يخضع لبرنامج علاج تأهيلي لمدة ستة أسابيع يتابع فيها المريض أسبوعياً بواسطة أشعة على الكسر لمتابعة التئام الكسر.

يذكر أنه غالباً ما يعود المريض لحالته ما قبل الكسر في غضون ثلاثة أشهر وأكمل الحاج صبحي مناسك الحج من خلال تفويجه ضمن القافلة الطبية.