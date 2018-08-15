مستفيد يُستقطع 60 % من راتبه كيف يعرف مقدار الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك في تغريدة من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: “لدي مشكلة وهي أن لدي قرض عقاري ويستقطع من مرتبي أكثر من 60% ولمدة 11 سنة وسؤالي هنا (هل يعتبر دعم حساب المواطن من الراتب إجمالًا أم من بعد الاستقطاع العقاري)”.

وأضاف حساب خدمة العملاء أنه “لا يتم النظر في القروض أو أي التزامات أخرى ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك من خلال الحاسبة التقديرية (هنا)”.

قيمة الدعم للدفعة التاسعة:

وكان حساب المواطن أودع الخميس الماضي 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وبيَّن القحطاني أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ20 مليار ريال.

وتشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو الماضي.

معلومات عن الدفعة العاشرة:

أما الدفعة العاشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل فتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

التسجيل مستمر:

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).