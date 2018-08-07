مسجد قباء المحطة الثانية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة

المواطن - واس

يتجه العديد من ضيوف الرحمن بعد زيارتهم للمسجد النبوي لأول مسجد أسس في الاسلام “مسجد قباء ” , الذي يعدّ المحطة الثانية لأغلب الزائرين بعد المسجد النبوي.

وتبرز المكانة التاريخية لمسجد “قباء” في كونه أول مسجد أسس في الإسلام, فقد بناه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في هجرته إلى المدينة المنورة, وأعيد بناؤه وتجديده مرات عدة خلال العصور الإسلامية المتوالية, وقد ثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنه, قال : “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين”(رواه البخاري ومسلم).

ونزل فيه قول الحق سبحانه وتعالى: “لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ”.

وتحرص الجهات المعنية على تقديم جميع الخدمات لقاصدي المسجد من خلال تنظيم المواقف المحيطة بالمسجد ومنع الجلوس في الممرات أو التسبب في إعاقة المصلين، إضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية إرشادية للزوار بعدة لغات.