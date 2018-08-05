مسك للزمالة والتدريب تؤهل 8,000 شاب وفتاة  خلال 2018

المواطن - الرياض

بخطى متسارعة يقدم مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” فرصاً غير مسبوقة ضمن برامج الزمالة والتدريب التي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للمملكة، حيث وصل عدد الفرص إلى 8000 فرصة هذا العام مخصصة لشباب الوطن من الجنسين بمختلف تخصصاتهم واهتماماتهم وذلك بالشراكة مع أعرق المؤسسات التعليمية والمنظمات والشركات العالمية.

وأعلن المركز عن برامجه الصيفية التي وصل عدد المشاركين فيها إلى 570 شاباً وشابة منضمين حالياً في برامج مختلفة في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية واليابان. وتأتي هذه البرامج في إطار شراكات استراتيجية عالمية تم توقيع العديد منها خلال الجولات التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تعكس اهتمامه ودعمه للمبادرات التي تعنى بتمكين وتطوير الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ونهضتها الشاملة في جميع المجالات.

ووصل عدد برامج الزمالة والتدريب في صيف هذا العام إلى أكثر من 20 برنامجاً شملت دورات تعليمية في أعرق المؤسسات التعليمية مثل جامعات هارفارد وMIT وStanford وأكاديمية Sandhurst بالإضافة إلى فرص التدريب التعاوني مع شركات عالمية مثل Hyperloop One و National Geographic و IBM و BCG و Bloomberg و Uber وغيرها.

وحققت برامج مسك للزمالة والتدريب تقدماً ملحوظاً في عدد البرامج والمستفيدين لهذا العام وذلك بتقديم المزيد لدعم أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، بالتعاون مع أفضل الجامعات والشركات في العالم للاستفادة من تجاربها وخبراتها العريقة لإعداد جيل متميّز من الشباب السعودي ليكونوا جزءاً من التحول الذي تشهده المملكة.

الجدير بالذكر أن برامج مسك للزمالة والتدريب تأتي ضمن 5 مسارات وهي: زمالة مسك، والتدريب التعاوني، والتدريب والتعليم المؤسسي، والتأهيل الجامعي، والتدريب المهني. وتستهدف الطلاب والطالبات السعوديين المتميزين في المرحلة الثانوية والجامعية وفي بداية حياتهم المهنية، لمساعدتهم في اكتساب الخبرات والمهارات من مؤسسات عالمية لتحقيق طموحاتهم والمساهمة بفاعلية في تقدم وتطور المملكة.