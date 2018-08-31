مسلحون يقصفون شاحنة مساعدات غذائية في الحديدة

المواطن - واس

أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ إزاء تعرض شاحنة تحمل مساعدات غذائية للقصف بالقذائف يوم أمس الأول، أثناء تقديم المساعدات في حي التحيتا في محافظة الحديدة بجنوب اليمن.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم أن الشاحنة التي تحمل لافتة واضحة تدل على صلتها ببرنامج الأغذية العالمي، كانت في طريقها إلى منطقة التحيتا، محملة بنحو 30 طنًّا من المساعدات الغذائية، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات ما يقرب من ألفي شخص لمدة شهر، وقد ضربتها مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على بعد كيلومترين فقط من وجهتها النهائية”.