مشاريع صحية ضخمة في عسير أهمها مركز طب وجراحة القلب

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بمكتبه بالإمارة، اليوم، نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع، يرافقه مدير الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان وعدد من القيادات الصحية بمنطقة عسير وأعضاء مجلس المنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة عسير بالجميع، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الصحية بالمنطقة والتي تأتي في مقدمتها مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب والذي أكد نائب وزير الصحة قرب افتتاحه، مبينًا أنه تم تجهيزه بأحدث التجهيزات العالمية وتأهيل كوادر تخصصية للعمل فيه وذلك لخدمة مرضى القلب بالمناطق الجنوبية والحد من تحويل مرضى القلب بمنطقة عسير لخارج المنطقة.

كما تمت مناقشة أولويات الاعتماد لعدد من المشاريع الصحية بالمنطقة، ونسب الإنجاز بمستشفى ظهران الجنوب وخميس مشيط ورجال ألمع، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الصحية الجاري تنفيذها كمستشفى الصحة النفسية بأبها ومشروع مركز ناقهي الأمراض النفسية.

واستعرض أمير منطقة عسير خلال اللقاء وصول عدد من العربات الطبية المتنقلة التي تحتوي على عيادات طبية متكاملة ومصممة أحدث الطرز الحديثة، بحيث يمكن استخدامها في المواقع النادرة وتنفيذ عدد من الحملات الطبية التي يتم تنفيذها على مدار العام في المنطقة.

وفي نهاية اللقاء قدم نائب وزير الصحة شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على دعمه المتواصل لاعتمادات المشاريع الصحية بالمنطقة مع كافة الجهات ذات العلاقة.