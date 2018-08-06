مشتقات نفطية بـ60 مليون دولار شهريًّا من المملكة لتشغيل الكهرباء في اليمن
خطوة تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة

مشتقات نفطية بـ60 مليون دولار شهريًّا من المملكة لتشغيل الكهرباء في اليمن

2018/08/06
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة 60 مليون دولار شهريًّا.

وأوضح سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذا يأتي بهدف تشغيل هذه المحطات على مدار الساعة، ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وأضاف آل جابر: “منحة المشتقات النفطية بـ60 مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، وتعزز وتحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران”.


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