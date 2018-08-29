مشروب سحري للتخلص من سموم الجسم

المواطن - متابعة

يسبب تواجد السموم في الجسم ظهور بعض أنواع الحساسية وحب الشباب والشعور بالإجهاد طيلة الوقت، وعادة ما يتم التخلص من تلك السموم عن طريق الكبد والكلى والأمعاء، وذلك من خلال شرب السوائل.

ويوجد مشروب محدد ثبتت فاعليته في تخليص الجسم من السموم بدرجة كبيرة جدًا، وهو يتكون من الجزر والسبانخ وعصير الليمون، وذلك بحسب موقع “بولدسكاي” المعنيّ بشؤون الصحة.

والمشروب السحري يساعد في غسل الكبد والكلى والأمعاء وتنقيتها من السموم، هذا بالإضافة إلى احتوائه على العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.

والأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، تشمل، التدخين، والقلق والتوتر، والتلوث البيئي،والمواد الكيماوية مثل المبيدات الحشرية، والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ

ولكي يتم بإعداد هذا المشروب يلزمنا عدد حبتين من الجزر و50 جرامًا من السبانخ وعصير ليمونة واحدة وملعقة صغيرة من عسل النحل وكوب واحد من الماء. ويمكن خلط جميع المكونات للحصول على عصير مخفوق لذيذ ومفيد.

ويفضل تناول هذا العصير المفيد في الصباح على معدة فارغة، ويفضل قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة، حتى يتمكن الجسم من امتصاص المكونات الغذائية بسهولة، وحتى يكون تأثير العصير المطهر والمنقي أقوى.