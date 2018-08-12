مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء بأكثر من 8 مليارات دولار في مدينة جازان الاقتصادية

المواطن - واس

أعلنت اليوم، كل من أرامكو السعودية، وشركة إير بروداكتس، وشركة أكوا باور، عن توقيع وثيقة شروط لتأسيس مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية في السعودية.

وستنتقل ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة، من أرامكو السعودية إلى المشروع المشترك، مقابل أكثر من 8 مليارات دولار، وذلك فور بدء التشغيل الناجح في 2019م، حيث سيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقدٍ مدته 25 عامًا، ولقاء رسم شهري ثابت.

وبموجب هذه الوثيقة، ستزوّد أرامكو السعودية المشروع المشترك باللقيم، والذي بدوره سينتج لها الكهرباء والهيدروجين وغير ذلك من المنافع، ومن المقرر أن تمتلك “إير بروداكتس” حصة تبلغ 55% على الأقل في المشروع المشترك، فيما تملك أرامكو السعودية و”أكوا باور” الحصة المتبقية.

ويأتي المشروع دليلًا على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مرافق البنية التحتية الحيوية وتشغيلها في المنطقة، كما سيعمل هذا الائتلاف على زيادة فرص العمل، ونقل أحدث التقنيات إلى المملكة، وتمكين المواهب الوطنية من توظيف هذه التقنية لأول مرة.

وسيخدم المشروع المشترك الفرضة ومصفاة أرامكو السعودية في جازان التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والأسفلت ومادة البنزين والبارازايلين، وزيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.

وبهذه المناسبة، أوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي، أن المشروع المشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمشاريعنا العملاقة في جازان، حيث سيعزز من دور المصفاة ومحطة الكهرباء المتكاملة العاملة بتقنيتي التغويز والدورة المركبة للوقود، وسيساعد في إحداث تحول شامل في المنطقة عن طريق تهيئة مدينة جازان الاقتصادية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص”.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة إير بروداكتس ورئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، سيفي قاسمي: “إنه لموضع فخر لشركة إير بروداكتس أن تُمنَح هذه الفرصة الفريدة لزيادة مشاركتها في هذا المجمع العملاق بالشراكة مع أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وشركة أكوا باور، أكبر شركة لإنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط، وقد اشترت شركة إير بروداكتس في وقت سابق من العام الحالي براءات الاختراع العائدة لشركة شل والخاصة بتقنية التغويز، وهي التقنية الأساسية لمرفق التغويز في جازان.

وأضاف: في سياق البناء على ما حققناه من نجاح في مشروع (لو آن) العائد لنا في الصين، فإن هذا المشروع المشترك الجديد يعزز بدرجة أكبر من مرتبة الصدارة التي تحتلها شركة إير بروداكتس في مجال توريد غاز التصنيع لكبريات الشركات حول العالم، ونحن نقدِّر ثقة أرامكو السعودية، التي تجلت في البداية في ترسية وحدة فرز الهواء على شركتنا، والآن في توسيع نطاق أنشطة الإمداد في جازان”.

ومن جهة أخرى، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبو نيان، أن “شركة أكوا باور تلتزم بتوسيع نطاق تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإدخاله إلى قطاع الكهرباء، وتلعب “أكوا باور” دورًا مهمًّا في قطاع الكهرباء في المملكة، وترحب بالفرصة التي أُتيحت لها للمساعدة في تحقيق المزيد من التطوير لممر جازان الاقتصادي، علاوة على ذلك، فإن تعاوننا مع شركتين رائدتين، هما أرامكو السعودية وإير بروداكتس، هو نتيجة مباشرة لإدراكنا لضرورة ابتكار هياكل جديدة كجزء من رؤية المملكة 2030.