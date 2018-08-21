مشعر منى يُسجل حملًا كهربائيًّا قياسيًّا جديدًا اليوم بقدرة 284 ميجا وات

المواطن - المشاعر المقدسة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن منظومة الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعمل وفقًا لأعلى معايير الموثوقية، وأن الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم حج هذا العام 1439هـ تسير بحسب ما تم التخطيط له، بهدف التيسير على راحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي المشرف العام على الخطة التشغيلية لـ”السعودية للكهرباء” في الحج، أن مشعر منى سجل حملًا كهربائيًّا قياسيًّا جديدًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت الأحمال الذروية اليوم الثلاثاء في مشعر منى 284 ميجا وات، مقارنة بـ256 ميجا وات العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 11%.

ولفت المشرف العام على الخطة التشغيلية الكهربائية في الحج إلى أن أعمال الصيانة الاستباقية لكافة المرافق والمحطات والمعدات الكهربائية في المشاعر المقدسة أسهمت في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية على مدار الأيام الماضية، وأن المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها قبل موسم الحج في مجال النقل والتوزيع كان لها دور بارز في دعم المنظومة الكهربائية في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة بوجه عام.